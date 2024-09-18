نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مقتل لاعب في مباراته الأولى وأسطورة الزمالك يفتح النار على جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 18-09-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة وفق ما يلي:-

مقتل لاعب في مباراته الأولى.. وأجهزة الطوارئ تفشل في إفاقته

بموكب تجول في شوارع مدينة ألتوس، في وسط باراغواي، ودّع أفراد أسرة وزملاء اللاعب الصاعد البالغ من العمر 15 عامًا، إسماعيل، الذي توفي متأثرًا بالضربات التي تلقاها خلال شجار اندلع خلال مباراة في فئة الشباب.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لإسماعيل مع فريقه ناسيونال، من مدينة سان بيرناردينو، حيث دخل في شجار مع لاعبي فريق بوكيرون اف سي بي، قبل صافرة النهاية بدقائق، ضمن دوري كرة القدم تحت 15 عامًا التابع لاتحاد كرة القدم للمدارس في باراغواي.

وقال مدرب اللاعب الراحل، ليوناردو فيت، أن إسماعيل سقط على الأرض مغشيًا عليه بعدما تلقى ضربة بالقدم في الظهر، وبعد سقوطه، تلقى أيضًا ثلاث ركلات بالقدم، لتفشل بعدها أجهزة الطوارئ الطبية في إفاقته، حيث تم نقله بعدها إلى مستشفى بالعاصمة أسونسيون ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

انضم إسماعيل للتو إلى النادي ولم يمكث فيه سوى أسبوع، حيث انضم إليه الإثنين الماضي وشارك في مباراة يوم السبت وفقد حياته يوم الأحد، وكان من قتله لاعبًا في الفريق المنافس.

وبالفعل أجرت السلطات القضائية في البلاد تحقيقًا مع لاعب يبلغ من العمر 14 عامًا، يشتبه في أنه الفاعل، وكذلك ستجري بالمثل تحقيقات مع باقي الجهاز الفني واللاعبين وآباء وممثلي اللاعب.

واجتاحت الملصقات والدموع سكان ألتوس، المدينة التي ترعرع فيها، والواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا من أسونسيون، حزنًا على فقدان إسماعيل.

أسطورة الزمالك يهاجم جوزيه جوميز: لا يصلح لتدريب الفريق

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لا يناسب إمكانيات القلعة البيضاء على المستوى الفني والخططي.

وخاض فريق الزمالك مباراته الأولى بالموسم الجديد ضد فريق الشرطة الكيني، ونجح في تحقيق الفوز في كينيا، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يقدم أي شيء جديد منذ التعاقد معه في الموسم الماضي ولم يضيف للفريق الأبيض.

وأضاف: جوزيه جوميز لم يكن له دورًا في فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

