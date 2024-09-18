"وإن تعفوا وتصفحوا".. أول تعليق من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة وتأجيل الحكم في قضيته لجلسة آخرى.

أول تعليق من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

ونشر لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقا: "بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

واضاف:" اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد احمد الشبكي، لا يوجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره، ولا يوجد أب كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف علي عائلة المرحوم.

واسترسل: "أتمني من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما احمل في صدري من هموم وحزن وخاصة أن ما حدث سيظل عالق في عقلي وقلبي حتي اخر نفس في صدري.

وأكمل:" بخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائيا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من أربعين يوم بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود العقد".

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، قرارًا في جلسة اليوم بشأن اللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك.

حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة فتوح، المتهم بالقتل الخطأ وتعاطي الحشيش، إلى يوم 22 أكتوبر، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على أن يحضر الجلسات القادمة لمناقشة الشهود.