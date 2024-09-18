عاجل.. وفاة سكيلاتشي أسطورة إيطاليا ونجم مونديال 90

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أحمد جودة - القاهرة - توفي نجم كرة القدم الإيطالي سالفاتوري "توتو" سكيلاتشي عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان القولون، وفقًا للتقارير التي أكدت الخبر صباح الأربعاء.

وفاة أسطورة إيطاليا سكيلاتشي

تم تشخيص سكيلاتشي بسرطان القولون في عام 2022، وتم الإعلان عن مرضه للجمهور في يناير 2023. وقد تم إدخاله إلى المستشفى في 7 سبتمبر، حيث كانت حالته مستقرة في ذلك الوقت.

أصبح سكيلاتشي مشهورًا عالميًا بفضل أدائه البارز في كأس العالم 1990، حيث أحرز ستة أهداف وتوج هدافًا للبطولة.

سجل أهدافًا حاسمة في مرحلة المجموعات ضد النمسا وتشيكوسلوفاكيا، ثم استمر في التسجيل خلال أدوار الـ16 والـ8 والـ4، بما في ذلك المباراة النهائية ضد إنجلترا.

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‏فاز سكيلاتشي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف، وحصل أيضًا على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

على مستوى الأندية، كانت مسيرته مميزة حيث سجل 61 هدفًا في 219 مباراة بالدوري مع ميسينا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس ثم إنتر ميلان.

ترك سكيلاتشي وراءه زوجته باربرا وثلاثة أطفال: جيسيكا، ماتيا، ونيكول.

