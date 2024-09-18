هاري كين يوجه التحية لروني بعد تحطيم رقمه في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن سعادته بالتواجد في نفس "الحوار " مع واين روني، بعدما حطم رقمه في دوري أبطال أوروبا.

وقال كين لمنصة "أمازون برايم":"في أي وقت تكون فيه في حوار مع واين روني، هذا يعني أنك تقوم بشيء ما بشكل جيد. إنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم الإنجليز وأحد أعظم لاعبي كرة القدم".

وأضاف:"إنه إنجاز رائع".

واحتاج كين لـ19 دقيقة لمعادلة رقم روني بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، وسجل هدفه الثاني من اللعب المفتوح بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل هدفين آخريين من ركلتي جزاء.

وقال كين /31 عاما/:"إنها أول مرة أحصل فيها على ثلاث ركلات ترجيح في مباراة واحدة. كان شعورا مختلفا بالنسبة لي، ولكن تسجيل أربعة أهداف يعد أمرا رائعا".

وأضاف:"من المهم مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة. سواء كان هذا من ركلات ترجيح أو من اللعب المفتوح، سأنتهز كل الفرص. كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا".