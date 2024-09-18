ماذا قدم دي روسي بعد الرحيل عن روما؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي صباح اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه، بسبب سوء النتائج التي يحققها الفريق منذ بداية موسم 2024-2025 تحت قيادته.

في بيان رسمي، أوضح النادي أنه اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الفريق، في محاولة لاختيار مدرب جديد قادر على تحسين أداء الذئاب، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط فقط.

وأكد النادي أن مكان دي روسي سيبقى محفوظًا لديه، معربًا عن شكره له على الجهود التي بذلها خلال الأشهر الماضية، حيث تولى القيادة الفنية للفريق لمدة 8 أشهر.

قاد دي روسي نادي روما في 4 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تعادل في مواجهات مع كالياري ويوفنتوس وجنوى، وخسر أمام إمبولي، وعلى مدار 30 مباراة تحت قيادته، حقق روما 14 انتصارًا، 9 تعادلات و7 هزائم.