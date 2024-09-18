نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره برشلونة وذلك ضمن من منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة بقيادة هانز قلبك انتعاشة كبيرة بعد تحقيق الفوز في أول 5 مباريات في الليغا مع أداء مطمئن للجماهير.

وتواجه الفريقين في مباراة ودية ضمن بطولة كأس جوان غامبر، عندما فاز النادي الفرنسي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة أمام نظيره موناكو في دوردي الأبطال

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب لويس الثاني المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره موناكو في دوردي الأبطال

و تُذاع مباراة برشلونة وموناكو عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة والتي تعد الناقل الحصري للمسابقة.