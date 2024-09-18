نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام إنتر ميلان الإيطالي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

يلتقى الفريق السماوي مع النيراتزوري، مساء، اليوم، الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.