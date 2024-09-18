نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 18-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ستكون أبرزها مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سبارتا براج ضد سالزبورج، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بولونيا ضد شاختار دونتسك، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

باريس سان جيرمان ضد جيرونا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

سيلتك ضد سلوفان براتيسلافا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

