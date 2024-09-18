نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الاتفاق يوم الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.