نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني مساء الخميس الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري 2024 في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وموناكو

ويواجه موناكو نظيره برشلونة في لقاء هام يأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

ويحتضن ملعب لويس الثاني المباراة المرتقبة والمميزة التي تجمع بين فريقي برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة برشلونة وموناكو عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وتنقل مباراة برشلونة ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.