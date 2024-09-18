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أحمد جودة - القاهرة - يزداد اهتمام وتساءل العديد من الجمهور في كل مكان بصفة عامة وعشاق ومحبي كرة القدم الأمريكية بصفة خاصة عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد بالدوري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي مع نظيره نادي أتالانتا يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.

موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في جدول الدوري الأمريكي

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على مرسيدس بنز وذلك ضمن منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي

ولا يوجد قناة رسمية حاصلة على حقوق الدوري الأمريكي لا داخل الشرق الأوسط، بينما يمكن مشاهدة المباراة عن طريق متابعة البث المباشر الذي يوفره تطبيق Apple TV+ وهي الطريق الوحيدة.