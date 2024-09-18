نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة العديد من المباريات الهامة والمميزة، حيث تجرى البطولة خلال شهر سبتمبر الجاري وأسدلت الستار عن أولى جولاتها في دور المجموعات.

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

بولونيا ضد شاختار الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

باريس سان جيرمان ضد جيرونا الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025

وتنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.