من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.