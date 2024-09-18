نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به جيرونا مساء غد الأربعاء 18-9-2024 في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، شكرينيار، لوكاس بيرالدو، نونو مينيديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، لي كانج إن، فابيان رويز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، عثمان ديمبلي، برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.