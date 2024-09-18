فاروق جعفر يهاجم مجلس الزمالك بسبب نجله

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أحمد جودة - القاهرة - شن فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق، هجومًا ضاريا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب عدم قيد الثنائي سيف جعفر وسيد نيمار ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

فاروق جعفر يهاجم مجلس الزمالك

وشهدت قائمة نادي الزمالك للموسم الجديد بعص المفاجأت، متها عدم قيد بعض اللاعبين الذين كانوا يشاركون بشكل أساسي في السنوات الماضية.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: مجلس إدارة نادي الزمالك يعاني من التخبط وثلاثي إدارة فريق الكرة هم أحمد سليمان وحسين السيد وعبد الواحد السيد "يلعبون بأيديهم مش برجلهم.

وأضاف: نادي الزمالك يدعي أنه لا يمتلك الأموال الكافية لحل أزماته كيف يتم الاستغناء عن اللاعبين بهذا الشكل.