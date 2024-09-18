القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم الأوروبية، معرفة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "بارك دي برانس"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وجيرونا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.