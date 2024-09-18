موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موقف باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بقيادة مدربه لويس إنريكي وهو يطمح لبداية قوية في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد عدة محاولات للتتويج باللقب الأوروبي خاصة بعد التعاقد مع عدد من النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بينما يخوض جيرونا المباراة بصفته الفريق الأقل ترشيحًا لكنه لا يقلل من أهميته كفريق يستطيع تقديم مفاجآت في البطولة الأوروبية بقيادة مدربه ميشيل سانشيز.

يسعى جيرونا لتقديم أداء قوي ومنافسة باريس سان جيرمان بالرغم من الفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على ملعب بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.