موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يطمح مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا في العودة لذاكرة التتويج باللقب الأوروبي الأغلى بعدما حققه الفريق آخر مرة في موسم 2023-2022.

بينما يطمح إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي من الثأر من مانشستر سيتي بعدما فاز السماوي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

ووفقا للنظام الجديد للبطولة الأوروبية فإن 36 فريقًا يتم تقسيمهم على 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق مباراتين مع كل تصنيف، إحداها خارج الأرض والأخرى بين جماهيره.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة بينما ينافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تشارك في ثمن النهائي.