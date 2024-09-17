نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يعادل الرقم القياسي لـ بنزيما في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في شباك شتوتغارت خلال المباراة التي تُجرى حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

يعتبر هدف مبابي أسرع هدف يسجله لاعب من ريال مدريد في دوري الأبطال بعد بداية الشوط الثاني، معادلًا بذلك هدف كريم بنزيما الذي سجله في الدقيقة 45 ضد بايرن ميونخ.

بفضل هذا الهدف السريع، يُبرز مبابي تألقه وقدرته على التأثير المباشر في المباريات الكبرى، مما يساهم في تعزيز موقع ريال مدريد في دوري الأبطال.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على الأهمية الكبيرة لمبابي في تشكيلة الفريق، ويعكس مدى جاهزيته وإصراره على تحقيق النجاح في أكبر المنافسات الأوروبية.