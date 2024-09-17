مانشستر يونايتد يضرب بارنسلي بسباعية نظيفة في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا كاسحا على نظيره فريق بارنسلي، بسبعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبارنسلي في كأس الرابطة

واستهل لاعبو مانشستر يونايتد المباراة، بضغط واستحواذ كبير، حيث سجل راشفورد الهدف الأول لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 16 بأسسست جاراناتشو.

ثم أضاف أنتوني الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أحرز جاراناتشو الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة 45+2.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن جاراناتشو من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وأضاف ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد هدف فريقه الخامس في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 81 أحرز إريكسن مدافع فريق مانشستر يونايتد الهدف السادس في شباك بارنسلي.