نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولر يحطم رقم تشافي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حطم توماس مولر، مهاجم فريق بايرن ميونخ، رقم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق في عدد المباريات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة أوبتا، أصبح مولر أول لاعب يشارك في 152 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد، متفوقًا على الرقم القياسي السابق لتشافي والذي كان 151 مباراة مع برشلونة.

بهذا الإنجاز، يواصل توماس مولر تعزيز مكانته كأحد أساطير دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر سجله مع بايرن ميونخ شهادة على استمراريته وتأثيره الكبير في المسابقة.

الرقم القياسي الذي حققه يعكس التزامه وعطاءه المستمر مع الفريق البافاري، ويعزز من إرثه في عالم كرة القدم كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ دوري الأبطال.