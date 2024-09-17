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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد أشرف من نادي لافيينا، لمدة 4 مواسم استعدادا للموسم الجديد.

غزل المحلة يعزز صفوفه بصفقة "بنشرقي" لمدة 4 مواسم

ويستمر غزل المحلة في تعزيز تشكيلته استعدادًا للمشاركة في منافسات الدوري الممتاز للموسم القادم، بصفقات مميزة.

و أعلن نادي غزل المحلة عن توقيع عقد مع محمد أشرف المعروف بـ "بنشرقي" بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

يعتبر الجناح البالغ من العمر 24 عامًا من أبرز المواهب التي لمعَت في الدوري المحترف خلال الموسم الماضي، كما أنه ساهم في منافسة لافيينا من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، قبل أن تتمكن أندية غزل المحلة وبتروجت وحرس الحدود من حسم بطاقات الصعود.

وقد أنهى غزل المحلة تعاقده مع اللاعب أحمد حكم من سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومع محمد حمدي زكي المنتقل من أسوان، كما جدد عقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027.

