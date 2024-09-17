نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في بطولة الجمهورية

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حمادة، أحمد جمال، مؤمن وائل.

خط الدفاع: علي عبد المجيد، عبد الرحمن علي "حماني"، أحمد مُنصر، حسن أبو المعاطي، هاني ياسر، محمد إبراهيم، علي نوفل.

خط الوسط: إبراهيم ممدوح، يوسف الفرنسي، السيد أسامة، يوسف أحمد، عبد الرحمن كمال "مُرجن"، محمود عصام الحصري، أحمد خضري.

الهجوم: سيدي ندياي، عمار ياسر، أنس وائل، أحمد خالد السمبوك، أحمد نيازي.

