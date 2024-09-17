نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الرياضة والمغامرة.. سكي مصر تعلن إقامة تحدي محارب الجليد للسنة الثالثة علي التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُنظم سكي مصر، حدثا استثنائيا يقام للعام الثالث علي التوالي في مصر، حيث تُقام فعاليات تحدي محارب الجليد، وذلك في سكي مصر، مول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر.



ويُعد هذا الحدث استثنائيا على كافة المستويات، حيث يضم أكثر من 20 عائقًا ومسارًا من العوائق على الثلج، مما يشكل تحديًا لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن الإثارة للتنافس في درجات حرارة تحت الصفر.



وسيتضمن الحدث مسابقات متنوعة للمتنافسين وتحديات مختلفة للياقة البدنية في الثلج، والتي ستتنافس بقوة، بشكل ممتع أمام المشاهدين، على المنحدر الجليدي.



سيقام الحدث يوم السبت، الموافق 28 سبتمبر، الساعة الثامنة صباحًا وجاءت اسعار التذاكر علي النحو التالي:

* تذكرة القسم المفتوح (لعمر 8 سنوات فما فوق) - ويبلغ قيمته 400 جنيه مصري (هذا القسم من التذاكر غير مؤهل للحصول على الجائزة الكبرى).

* تذكرة فئة النخبة (للعمر 15 سنة فما فوق) - وتبلغ قيمتها 600 جنيه مصري (مؤهل للحصول علي للجائزة الكبرى).

- واخيرًا فئة المشجعين (لمن يرغب بمشاهدة التحدي فقط، وليس المشاركة بالتحدي) - وتبلغ قيمتها 150 جنيه مصري.

ويُمكن حجز التذاكر من خلال موقع تيكتس مارشيه.



ويستهدف هذا الحدث الفريد، خلق الوعي حول مسابقة مسابقات اللياقة البدنية في الثلج، فضلا عن وضع سكي مصر كمركز ترفيهي مُختلف من نوعه، يهتم بالرياضات الشتوية، ويفتح الأبواب أمام الصناعات الأخرى والأحداث خارج الصندوق الممتعة لجميع الفئات.



ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضور العديد من الشخصيات العامة وكذلك البرامج التلفزيونية المهتمة بنقل تلك الفعاليات الخاصة.