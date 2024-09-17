نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تريزيجيه بعد الهزيمة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

تلقى الريان هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه في الجولة الأولى من منافسات الدور الأول للبطولة.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع أشعر بالحزن للخسارة أمام الهلال، لكننا نلعب ضد فريق كبير وقوي، والجميع يعرف ذلك". وأضاف: "لقد حاولنا كثيرًا خلال المباراة لكننا لم نوفق، والفريق سيتحسن في المباريات المقبلة".

على الرغم من الهزيمة، أكد تريزيجيه تفاؤله بشأن مستقبل الفريق، مشيرًا إلى أن مباراة الهلال كانت تجربة قيمة يمكن البناء عليها.

وأوضح أن الريان يمتلك القدرة على العودة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، مع العمل على تحسين الأداء والتكتيك. هذا الإصرار يعكس روح الفريق ويعزز من عزيمته لتحقيق النجاح في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتطلع الجميع إلى تقديم مستوى متميز في المباريات القادمة.

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلًا: "الريان فريق كبير ويسعى للفوز في جميع مبارياته، حتى إذا كان يواجه فريقًا عالميًا".

بنتيجة المباراة، احتل الهلال المركز الثاني في ترتيب مجموعة منطقة الغرب برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء الريان في المركز الحادي عشر دون نقاط.