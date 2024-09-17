نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب فيرمين لوبيز عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة، لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، مما سيمنعه من اللعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،

سيغيب لوبيز عن المباريات التالية:

1. موناكو في دوري الأبطال.

2. فياريال في الليغا.

3. خيتافي في الليغا.

4. أوساسونا في الليغا.

5. يونغ بويز في دوري الأبطال.

6. ألافيس في الليغا.

من المتوقع أن يكون لوبيز جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة ضد إشبيلية يوم 20 أكتوبر.

غياب فيرمين لوبيز عن هذه المباريات يمثل خسارة كبيرة لفريق برشلونة، خاصة في ظل التحديات القوية التي يواجهها الفريق في البطولات المحلية والأوروبية. سيتمكن الفريق من اختبار خيارات بديلة وتعزيز تشكيلة لاعبيه خلال هذه الفترة.

سيتعين على المدرب تكييف استراتيجيته لتحقيق النتائج المرجوة دون الاستفادة من خدمات لوبيز، الذي سيكون له دور محوري عند عودته في تعزيز قوة الفريق ورفع معنويات اللاعبين.