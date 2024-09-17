نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يمطر شباك ايندهوفن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا هامًا على نظيره نادي آيندهوفن الهولندي في مشوار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة يوفنتوس وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2024-2025.

نجح كينان يلدز، نجم يوفنتوس في احراز أولى الأهداف لصالح فريقه في الدقيقة الواحدة والعشرون من عمر المباراة وبمساعدة من نيكولاس جونزاليس.

وعزز وستون مكيني بثاني الأهداف ببراعة في شباك ايندهوفن في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر الشوط الأول.

وأتم نيكولاس جونزاليس الأهداف لصالح السيدة العجوز في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة وبتمريرة حاسمة من دوسان فلاهوفيتش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قلص إسماعيل صيباري، نجم ايندهوفن النتيجة بإحراز الأولى الأهداف لصالح فريقه.

وأطلق حكم اللقاء صافرته بعدما احتسب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز يوفنتوس بثلاثية لهدف وحيد.