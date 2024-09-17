عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو فنيسكا، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، ستراهينا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيجاني راينديرز، يوسف فوفانا، روبن لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، رافائيل لياو، كريستيان بوليسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ميلان ضد ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.