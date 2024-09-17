نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية لفهد المولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال الأخبار حول اللاعب فهد المولد قليلة جدًا، حيث لا يزال في وحدة العناية المركزة في دبي.

ووفقًا لأحدث التقارير من صحيفة الشرق الأوسط، فإن حالته لا تزال حرجة دون أي تحسن.

وأشار نفس المصدر إلى أن اللاعب خضع صباح يوم الإثنين الماضي لأشعة خاصة على الجمجمة، وسط صعوبة في إجراء أي تدخل جراحي نظرًا لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة نتيجة الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن الأطباء يواصلون مراقبة حالة اللاعب عن كثب ويعملون على توفير أفضل الرعاية الطبية الممكنة.

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا يزال من المبكر تحديد موعد لاستقرار حالته أو البدء في أي علاج إضافي.