أحمد جودة - القاهرة - بنها يتعادل مع الشرقية وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية بقيادة محمد برونتو مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن سلبيًا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد بنها الرياضى .



جاءت المباراة قوية وسريعة واتسمت بالاداء والحماس.

وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة للفريقين وحضر اللقاء الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس إدارة النادى وأشاد بأداء اللاعبين.

وجاءتشكيل فريق الشرقية مكون من ..

حراسة المرمى (محمد طلعت )

خط الدفاع

(شكوكو ـ باسم عادل - احمد متولى - كريم ناصر )

خط الوسط

( عمر مانو - حامد فيصل - عمر فتحى- حفنى سمير )

خط الهجوم

( عصام عادل - ابو النصر حلمى ).