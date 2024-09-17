نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ميلان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.