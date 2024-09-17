نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بارنسلي في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بارنسلي، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارنسلي في كأس الرابطة

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره بارنسلي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بارنسلي

حراسة المرمى: بياندر

• خط الدفاع: ماجوير، أوجارتي، كولير، ديوغو دالوت.

• خط الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو، إيفانس

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جاراناتشو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.