نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات قوية وتعليمات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، مجموعة من التدريبات التأهيلية، بالإضافة إلى جزء فني تم خلاله التركيز على بعض الجوانب الخاصة، تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.



وحرص لويس فيستني على منح الحراس العديد من التعليمات الفنية، وقام بتحفيزهم بشكل متواصل وأكد على ضرورة التركيز ومواصلة العمل بكل قوة خلال الفترة الحالية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية