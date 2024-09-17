نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عن تشكيل الفريق لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا في الموسم الحالي.



من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ الألماني ودينامو زغرب الكرواتي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



من المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، جوشوا كيميتش، أوباميكانو، كيم مين جاي

خط الوسط: جوريرو، بافلوفيتش، موسيالا.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين، أوليسي.