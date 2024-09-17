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أحمد جودة - القاهرة - نشر برشلونة بيانا صحافيا أعلن فيه عن إصابة لاعب جديد في صفوف الفريق قبل مشاركته في دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة أمام موناكو الفرنسي.

إصابة جديدة تضرب برشلونة بعد أولمو قبل المشاركة في دوري الأبطال

وكان قد تعرض الفريق في آخر مبارياته في الدوري أمام جيرونا التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف لإصابة لاعبه داني أولمو.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق إصابة اللاعب فيرمين لوبيز أثر التحام حاد أدي إلي الإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في العضلة الرباعية الرؤوس اليمنى.

يذكر أن اللاعب لم يوشك علي الإنتظام في التدريبات بسبب إصابته السابقة التي أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية

وأشارت التقارير أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا نتيجة لإصابته حيث لن يستطيع اللاحق بأول مباريات الفريق الكتالوني في مسابقة دوري الأبطال.

ويسعي برشلونة للحفاظ علي تشكيلته في ظل بدايته القوية خلال مبارياته في الدوري الإسباني وللمنافسة علي لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.