هالاند يسعى لتحطيم رقم رونالدو في مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، لمحاولة تحطيم الرقم القياسي الذي سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الأربعاء ضد إنتر ميلان.

الفريقان سيتواجهان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

يواصل هالاند تقديم مستويات استثنائية مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه الأهداف التسعة جاءت في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بهذه الأهداف، بلغ رصيد هالاند 99 هدفًا بقميص مانشستر سيتي خلال 103 مباريات في جميع المسابقات.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هالاند قد يتمكن من كسر أحد أرقام كريستيانو رونالدو إذا سجل في مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان.

رونالدو كان قد وصل إلى هدفه رقم 100 مع ريال مدريد بعد 105 مباريات.

وفي حال فشل هالاند في التسجيل يوم الأربعاء، يمكنه معادلة رقم رونالدو إذا سجل هدفًا في مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.