نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى لويس كاسترو بعد رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّع كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، مدربه البرتغالي لويس كاسترو، الذي تم إقالته اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من النتائج غير المرضية، آخرها التعادل مع الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.

وكان قد أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قرار إقالة كاسترو، حيث جاء في البيان: "قررت شركة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، لويس كاسترو."

ونشر رونالدو على حسابه في "إنستجرام" صورة له مع كاسترو وعلق عليها: "شكرًا على كل شيء، سيد كاسترو."

جاءت الإقالة بعد استمرار النتائج المخيبة، حيث لم يحقق النصر سوى انتصارين من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات منذ بداية الموسم.

ويجري نادي النصر مفاوضات مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتولي قيادة الفريق خلفًا لكاسترو.