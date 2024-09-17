نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مرمى مودرن سبورت السابق ينضم إلى سمسطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مركز شباب سمسطا في الحصول على خدمات أيمن رضا، حارس مرمى فريق مودرن سبورت السابق، في صفقة انتقال حر.

وقّع أيمن رضا عقدًا لمدة موسمين بحضور سيد عبدالله، مدير الكرة، وذلك بناءً على طلب جميل صبحي، المدير الفني، لتعزيز مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد في دوري القسم الثالث.

جدير بالذكر أن أيمن رضا، من مواليد 2002، قد لعب سابقًا ضمن صفوف ناشئي نادي سموحة وفريق مودرن سبورت.

ويخوض فريق سمسطا مباراة ودية غدًا الأربعاء ضد نادي نجوم مصر في إطار استعداداته للموسم الجديد 2024-2025.