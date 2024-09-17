عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره نادي آيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بي إس في آيندهوفن الهولندي كضيف ثقيل على نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام مواجهة يوفنتوس مع نظيره نادي ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو مساء اليوم.

موعد مباراة يوفنتوس وأيندهوفن

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأيندهوفن عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى:- دي جريجوريو

خط الدفاع:- كالولو، جاتي، بريمر، كامبياسو

خط الوسط:- لوكاتيلي، مكيني، كووبميينيرز.

خط الهجوم:- جونزاليس، كينان يلدز، فلاهوفيتش