انت الأن تتابع خبر إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ميلان الليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره ميلان الإيطالي في مستهل مشوار الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 – 2025.

وينتظر الدولى المصرى محمد صلاح تحقيق رقما جديدا يشهده ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى لمرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ سيكون الفرعون المصري على موعد مع أنه سيصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام ميلان حال تسجيله الليلة نظرا لامتلاكه رصيد 41 هدافًا متخطيًا الإيطالي فيليبو انزاجى والأرجنتيني هيرنان كريسبو.

والتقى صلاح أمام ميلان في مباراتي موسم 2021-2022، وتمكن من التسجيل في كلتا المباراتين، ليقود ليفربول للفوز 3-2 و2-1.

واستطاع صاحب الـ32 عاما إحراز 41 بشكل عام مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليكون الهداف التاريخي للريدز في البطولة القارية.

أرقام محمد صلاح في مواجهاته أمام ميلان