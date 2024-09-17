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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن تعاقده مع الفرنسي أدريان رابيو في صفقة انتقال حر.

أولمبيك مارسيليا يعلن التعاقد مع أدريان رابيو

وأصبح لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي نجمًا جديدًا لصالح نادي يوفنتوس بشكل مجاني بعدما غادر قلعة السيدة العجوز.

ونشر نادي مارسيليا فيديو تقديمي للاعب بعدما نجح في التعاقد معه واجتاز فحوصاته الطبية اللازمة.

ومن المقرر أن يرتدي رابيو القميص رقم 25 مع نادي أولمبيك مارسيليا لبدء خطوة جديدة في مسيرته الرياضية.

وانتهى عقد رابيو مع يوفنتسو في يونيو الماضي، وكان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه قرر تغيير الخطة واللعب مع مارسيليا الفترة القادمة.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس في صيف 2019، حيث نجح في التألق مع فريقه بشكل واضح وملحوظ.

وتوّج رابيو مع يوفنتوس ببطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر المحلي، وانتهت رحلته داخل البيانكونيري بعدما رفض تياجو موتا تمديد العقد.