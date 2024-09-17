نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض ميلان مباراة هامة أمام نظيره نادي ليفربول مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل ميلان المباراة التي تجمعه بنادي ليفربول مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وبحسب الإحصائيات فإن نادي ميلان هو أكثر نادي إيطالي توج بلقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

أرقام ميلان قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

‏لعب ميلان 273 مباراة وسجل 133 فوز ووقع في 70 مباراة بالتعادل في حين كان له نفس الرقم من الخسارة.

وفي مبارياته هذه نجح ميلان في أن يسجل 442 وأن يستقبل 261 هدف.

ألقاب ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ ‏

حقق نسخة 1962/63

حقق نسخة 1968/69

حقق نسخة 1988/89

‏حقق نسخة 1989/90

حقق نسخة 1993/94

حقق نسخة 2002/03

‏حقق نسخة 2006/07