نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد عن النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس بتلقيه خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.



وكان الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقًا.



ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة بعد حل قضية اللاعب التونسي السابق مروان صحراوي من أجل قيد الصفقات الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.