نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي مرشح لخلافة كاسترو في النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام سعودية الضوء على اجتماع إدارة النصر السعودي خلال الساعات القليلة المُقبلة مع الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان السابق من أجل مناقشته بشأن تولي مهمة تدريب الفريق خلال الموسم الحالي.



وتسعى إدارة النصر التعاقد مع بيولي من أجل خلافة البرتغالي لويس كاسترو الذي تم إنهاء التعاقد معه بسبب سوء النتائج خلال الموسم الحالي.



وقال الناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس: "اجتماع حاسم بين النصر وبيولي بعد قليل لحسم القرار النهائي بشان الإيطالي وتدريب العالمي".



كما أعلن النصر عبر حسابه على إكس:"قررت شركة النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق".



يذكر أن إقالة كاسترو من تدريب النصر جاءت بعد التعادل مع الشرطة العراقي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الأمس الاثنين في بغداد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.