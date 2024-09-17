نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى دفعة معنوية بشأن نجم خط وسط الفريق فيرمين لوبيز في الفترة المقبلة.



وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد استعاد خدمات الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط الفريق بعد عودته إلى التدريبات أمس الإثنين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فيرمين لوبيز شارك في جزء من الحصة التدريبية لبرشلونة اليوم الثلاثاء.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيرمين لوبيز لن يكون جاهزًا لخوض مواجهة برشلونة أمام موناكو الفرنسي مساء يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تدربيات برشلونة شهدت أيضًا مشاركة كلا من توني فرنانديز وجويل فرنانديز وأندريس كوينكا.



وقالت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على موناكو في إطار مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب لويس الثاني معقل موناكو.



وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه بعدها سيلعب النادي الكتالوني أمام فياريال مساء يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيرمين لوبيز شارك في 3 مباريات فقط مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات.