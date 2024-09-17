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أحمد جودة - القاهرة - قال إيمانول ألجواسيل، مدرب ريال سوسيداد، إن المغربي نايف أكرد جاهز للمشاركة ضد ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مدرب ريال سوسيداد يعلن جاهزية أكرد لمواجهة ريال مايوركا

وشهدت مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد، خروج نايف أكرد من الملعب بعد شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وأكد ألجواسيل أنه سيعتمد على نفس التشكيلة التي لعبت ضد ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه راضٍ عن أداء التعاقدات الجديدة، رغم حاجتها للتأقلم والانسجام.

وتابع: “لعب مباراة رائعة أمام ريال مدريد، بجانب سوتشيتش، وهذا ليس بالأمر السهل، فهي أول مباراة لهما”.

وأضاف: “لكن هذا لم يُفاجئني بسبب الجودة التي يتمتع بها كلاهما. لقد كانا مستعدين ولديهما المستوى الكبير، لكن الآن عليهما أن يظهرا الاستمرارية”.

واختتم: “سيمنحنا أكرد الكثير من الهدوء في الدفاع، هو جاهز من الناحية البدنية، لقد شعر ببعض الانزعاجات ولكنه بخير”.