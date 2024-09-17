نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. النصر السعودي يعلن إقالة لويس كاسترو من تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري عن إقالة المدرب لويس كاسترو وانتهاء فترة تواجده مع الفريق والاكتفاء بما قدمه معه.

ويأتي قرار اقالة كاسترو مدرب نادي النصر بعد النتائج المتذبذبة التي يقدمها الفريق مؤخرًا في مختلف البطولات والتي بدورها أدت إلى موجة من الغضب من قبل الجمهور الذي يرفض ذلك على الرغم من وجود عناصر مميزة في الفريق.

النصر يقرر اقالة كاسترو بعد النتائج المتراجعة

ونشر نادي النصر بيان رسمي مساء اليوم أعلن فيه إقالة كاسترو وقال: قررت شركة نادي ⁧‫النصر‬⁩ رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، متمنين له كافة الجهود التي بذلها مع ⁧‫النصر‬⁩، ومتمنين له التوفيق.

قررت شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو .

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق 💛 pic.twitter.com/H2SPhOMEdj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 17, 2024

وتعادل النصر أمام الشرطة العراقي أمس الاثنين في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة في حلتها الجديدة.

وحقق نادي النصر تحت قيادة لويس كاسترو انتصارين فقط من أصل 6 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم في جميع البطولات.

الجدير بالذكر أن النصر في الموسم الماضي لم يحقق أي لقب رسمي تحت قيادة كاسترو، واكتفى بتحقيق لقب بطولة الأندية العربية، وهي بطولة ودية غير معترف بها.