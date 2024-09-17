عاجل.. أول ظهور لأحمد فتوح في الزمالك "صور"

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أحمد جودة - القاهرة - وصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، إلى مقر النادي استعدادًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية التي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

عاجل.. أول ظهور لأحمد فتوح في الزمالك

ويأتي ذلك في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك المقبلة ضد الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد فتوح

ويستأنف الزمالك تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقررة يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً، ضمن إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني في نيروبي، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، بإخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية تتعلق بدهسه لأحد المارة بطريق الساحل الشمالي وتعاطيه مواد مخدرة.

وتم تأجيل القضية إلى 22 أكتوبر المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي وشهود الواقعة.