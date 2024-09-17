نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير يكشف مدة غياب فيرمن لوبيز عن نادي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري عن التفاصيل الكاملة لإصابة فيرمين لوبيز مع برشلونة الإسباني.

وأصيب لوبيز خلال تدريبات فريقه استعدادًا لمباريات دوري أبطال أوروبا والتي يبدأها بمواجهة قوية أمام موناكو مساء الخميس القادم في الجولة الأولى من البطولة.

تفاصيل إصابة فيرمين لوبيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فيرمين تعرض لإصابة في ساقه الأخرى (اليُمنى) وليست نفس الإصابة السابقة.

‏واكدت التقارير في حديثها على أن إصابة لوبيز ستكلف برشلونة فقدانه فترة طويلة قد تصل إلى أسبوعين إضافيين.

يذكر أن برشلونة قد حقق فوزًا مهمًا على جبرونا برباعية لهدف في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني واعتلى عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.