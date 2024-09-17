صافرة مصرية تدير مباراة دياراف وراسينغ كلوب في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي دياراف لمواجهة أمام راسينغ كلوب وذلك ضمن منافسات إياب دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا.

ويعاون البنا كلا من يوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان بينما يتواجد محمود ناجي حكما رابعا.

موعد مباراة دياراف وراسينغ كلوب في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ويقام اللقاء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرون من سبتمبر الجاري الساعة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة على ستاد لات ديور في السنغال.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط ومصر.